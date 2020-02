Hagen. Tempo 115 erreichen orkanartige Böen in Hagen an der Fachhochschule. Die Autobahn 45 ist in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Orkan Sabine in Hagen: Tempo 115 an der Fachhochschule

Orkan Sabine ist gestern am Nachmittag und am Abend mit mehr als 100 Stundenkilometern über Hagen hinweggefegt. Allerdings erreichte der Orkan bei weitem nicht die Ausmaße wie Kyrill, der einst weite Teile der Hagener Wälder umgeknickt hatte.

„Auf dem Dach der Fachhochschule – wohlgemerkt in exponierter Lage – haben wir Geschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometer gemessen“, so Experte Bastian Rissling vom Verbund Wetternetz Hagen, dem insgesamt zwölf Messstationen angehören. „Wir sprechen von orkanartigen Böen.“ In der Innenstadt lagen die Windgeschwindigkeiten bei 80 km/h.

Windgeschwindigkeit nimmt am Abend zunächst ab

Am Abend nahm die Windgeschwindigkeit zunächst ab. Allerdings verwies Rissling bei Redaktionsschluss darauf, dass die höchsten Werte erst in der Nacht mit Eintreffen einer Kaltfront erwartet wurden.

Insgesamt hielten sich bei der Hagener Feuerwehr 345 Kräfte in Bereitschaft bzw. waren im Einsatz. „Darunter sind 300 Feuerwehrleute der Freiwilligen Einheiten“, erklärte Feuerwehrsprecher Maik Hoheisel am Abend. Teilweise mussten zahlreiche Einsätze parallel abgearbeitet werden. Dabei handelte es sich zumeist um umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen blockierten. So bereits früh am Nachmittag an der Donnerkuhle sowie in der Nähe des Ausflugslokals Café Halle auf dem Tücking in Haspe.

Baum fällt an Sauerlandlinie auf Lärmschutzwand

Den größten Einsatz fuhr die Feuerwehr auf der Autobahn 45. In der Nähe des Autobahnkreuzes Hagen war ein Baum auf eine Lärmschutzwand gestürzt. Ein Auto und ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr wurden in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Teilweise von einer Drehleiter aus schnitten die Feuerwehrleute den umgestürzten Baum zurück.

Die Sauerlandlinie musste am späten Nachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. „Wir gehen davon aus, dass wir die A45 frühestens am Montagmittag wieder freigeben können“, erklärte Maik Hoheisel.

Unterricht an städtischen Schulen fällt aus

Im Laufes des Tages teilte die Stadt Hagen mit, dass der Unterricht an allen städtischen Schulen am heutigen Montag ausfällt. Darüber hinaus gab es eine Empfehlung der Stadt an alle privaten Schulträger, sich dieser Maßnahme anzuschließen.

„Die Betreuung an den städtischen Schulen ist gewährleistet“, so Stadtsprecher Michael Kaub. Allerdings empfiehlt die Stadt Eltern dringend, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Eltern sollen Kinder nicht in Kitas schicken

Das gilt auch für Eltern, deren Kinder Kindertagesstätten in Hagen besuchen. Allerdings sind die städtischen Kitas – diese machen rund 25 Prozent der Kindergärten in Hagen aus – auf jeden Fall verpflichtet, die Kinder, die geschickt werden, auch zu beaufsichtigen.

Die Feuerwehr Hagen warnte allerdings bereits am Sonntagnachmittag davor, ins Freie zu gehen. „Wir appellieren da auch an den gesunden Menschenverstand der Eltern“, hatte Alexander Smolinski, Lagedienstleiter bei der Hagener Berufsfeuerwehr, bereits am Sonntagmittag erklärt.

Phoenix sagt Heimspiel ab

Eine Folge dieser Empfehlung: Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen sagte sein Heimspiel gegen die Uni Baskets Paderborn, das ab 17 Uhr in der Krollmann-Arena am Ischeland stattfinden sollte, ab. „Es können sich nicht nach der Partie tausende Zuschauer bei Orkan auf den Heimweg machen“, hatte Martin Erlmann von Phoenix Hagen erklärt, „das Risiko, dass da jemanden etwas passiert, ist viel zu groß.“

Ähnlich sah das auch das Stadttheater Hagen. „Die Oper ,Cardillac’ wird nicht aufgeführt“, teilte Theater-Sprecherin Ina Wragge am Sonntagnachmittag mit. Die Aufführung war für 18 Uhr geplant.

Veranstaltung in der Stadthalle Hagen findet statt

Lediglich in der Stadthalle Hagen fand die für den Abend geplante Veranstaltung trotz Orkans statt. Auf der Bühne stand ab 20 Uhr die Formation „Sixxpack“ mit ihrer Show „#followme“. Männer mit durchtrainierten Körpern, die vorzugsweise für das weibliche Publikum ihre Hüllen fallen ließen. Die Formation sei ja bereits am Vortag angereist, hieß es von Seiten der Halle.