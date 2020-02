Breckerfeld. Kein Unterricht an den Schulen, nur ein Einsatz für die Feuerwehr Breckerfeld – das ist die Orkanbilanz am Sonntagabend.

Orkan Sabine: Kein Unterricht an Schulen in Breckerfeld

65 Feuerwehrleute haben sich bis Redaktionsschluss bei der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in Bereitschaft gehalten. „Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat verfügt, dass angesichts des Orkans Sabine die Gerätehäuser besetzt sein müssen“, so Hendrik Binder, stellvertretender Leiter. „Diese Vorgabe haben wir natürlich erfüllt.“

Allerdings verlebten die Kräfte zunächst einen ruhigen Abend. Bis in den späten Abend hinein gab es nur einen Einsatz wegen des Sturms.

Baum stürzt auf Auto

Auf der Landstraße 528 war auf Breckerfelder Stadtgebiet oberhalb der Kartbahn Am Damm ein Baum auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeuge befreien.

Die Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld war ausgerückt und hatte die Fahrbahn wieder freigeräumt. Ansonsten hatten die Kameraden der Feuerwehr lediglich einen weiteren Einsatz zu bestreiten. „Dabei ging es allerdings um eine Tragehilfe, die nichts mit dem Sturm zu tun hatte“, so Binder weiter.

Keine unnötigen Gefahren

Die Schulen teilten noch am Abend mit, dass am heutigen Montag kein Unterricht stattfinden wird. Das gilt sowohl für die städtische Grundschule Breckerfeld als auch für die St.-Jacobus-Sekundarschule, die sich in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche befindet.

Den Eltern wird dringend empfohlen, so heißt es in einer Mitteilung, ihre Kinder keinen unnötigen Gefahren auszusetzen und sie zu Hause zu lassen. Kinder, die trotzdem an der Schule erscheinen, werden innerhalb der regulären Unterrichtszeiten betreut und beaufsichtigt, sofern die Gebäudesicherheit dies zulasse. Allerdings müsse damit gerechnet werden, dass die Einrichtungen aus Sicherheitsgründen schließen müssten.

Schulbusverkehr nicht garantiert

Auch sei ein geregelter Schulbusverkehr vor diesem Hintergrund nicht garantiert. Für diesen Fall müssten die Eltern unbedingt erreichbar sein, damit sie selbst für einen sicheren Heimweg ihrer Kinder sorgen könnten.