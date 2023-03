Osterkirmes in Hagen: Alles rund um das große Programm

Höing. Die Hagener Osterkirmes auf dem Höing steht wieder an. Das Programm bietet viele Highlights. Darunter einen Familientag.

Wenn sich auf dem Höing die bunten Karussells drehen und der Geruch von Zuckerwatte und Popcorn in der Luft liegt, ist wieder Kirmes. Ostern steht vor der Tür und damit auch die beliebte Familien–Osterkirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen. Von Samstag, 8. April, bis einschließlich, Sonntag, 16. April, laden neun Tage lang zahlreiche attraktive Fahrgeschäfte und Buden zum vergnüglichen Rummelspaß für Groß und Klein ein.

Neben Klassikern wie Autoscooter oder Break-Dance, lockt die Hagener Osterkirmes in diesem Jahr mit zwei neuen Attraktionen: Nach vielen Jahren Unterbrechung wird es nun wieder ein Riesenrad dort geben. Das 26 Meter hohe Fahrgeschäft ist nagelneu und wird mit seinen 16 Gondeln den Passagieren spektakuläre Rundblicke über die Stadt ermöglichen.

Alles zum Familientag

Ebenfalls Premiere auf der Kirmes feiert die Neuheit „Robotix-Battle of the Titans“. Hier werden die Fahrgäste in zehn Metern Höhe in sechs verschiedene Richtungen katapultiert. „Wir freuen uns auf einen vollen Rummelplatz, der das Herz eines jeden Kirmesfans schneller schlagen lässt“, so Hagens Schaustellerchef Dirk Wagner.

Die Osterkirmes auf dem Höing lockt traditionell Tausende Besucher an. Foto: Michael Kleinrensing

Die 61. Osterkirmes wird am Eröffnungstag, 8. April, durch den 1. Bürgermeister Hans -Dieter Fischer um 14 Uhr mit einem Fassanstich eröffnet. Im Anschluss gibt es eine Ermäßigung von einem Euro auf alle Fahrgeschäfte (bis 15 Uhr). Auch der Osterhase und „Otto“, das Maskottchen des Hagener Schaustellervereins, sind mit dabei, sie verteilen Süßigkeiten und sorgen für beste Stimmung.

Den Mittwoch, 12. April, sollten sich Familien rot im Kalender anstreichen: „An diesem Tag ist Familientag. Es gibt Rabatte an allen Fahrgeschäften und Verkaufsständen.“ Dass dieser Tag trotz steigender Preise noch möglich ist, freut sich Wagner. Eine Schminkfee wird zwischen 15 und 18 Uhr kostenloses Kinderschminken anbieten.

Ein großer Kindertag

Am Donnerstag (13. April) gibt es mit dem Kindertag ein besonderes Highlight. Die Stars der Kids kommen zum „Meet & Greet“. Ganze drei Stunden (15 bis 18 Uhr) laufen die bunten Figuren über das Kirmesgelände und verzaubern nicht nur die Kleinen, sondern auch ihre Eltern. Denn neben aktuellen Kostümen wie Marshall, Rubble oder Chase, aus der Paw Patrol-Familie, sind auch die Charaktere wie Micky Maus, Goofy oder Olaf anzutreffen.

Ein besonderer Höhepunkt ist das traditionelle Feuerwerk, das am Freitag, 14. April, gegen 21 Uhr gezündet wird. Am abschließenden Kirmes-Samstag, 15. April, ist „Lady Time“ angesagt. Ab 18 Uhr fahren alle Frauen für nur 1,50 Euro auf den Fahrgeschäften.

Nachdem der Otto-Ackermann-Platz im vergangenen Jahr eingezäunt war, verzichtet der Schaustellerverein diesmal auf eine Einzäunung und eine Eintrittsgebühr. „Wir sind froh, dass wir das wieder im gewohnten Rahmen durchführen können“, so Wagner. Die Osterkirmes öffnet täglich von 14 bis 22 Uhr. Während der gesamten Zeit wird auf dem Platz ein Sicherheitsdienst präsent sein. „Wir möchten deutlich machen, dass Mobbing, Rassismus und Ausgrenzung keinen Platz auf unseren Veranstaltungen haben. Hier sind alle willkommen, die Spaß haben möchten.“

