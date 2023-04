Panne um Abi-Prüfungen: Hunderte Schüler in Hagen betroffen

Hagen. Auch in Hagen war lange nicht klar, ob die Abiprüfungen ausfallen. „Die Kommunikation hätte besser laufen können“, sagt ein Schulleiter dazu:

Um 9 Uhr hätten heute morgen auch in Hagen die ersten Abiturientinnen und Abiturienten ihre Prüfungen auf den Tischen liegen haben sollen. Aufgrund einer landesweiten Panne mussten die Prüfungen dann am späten Abend kurzfristig abgesagt werden. „Wir haben abends lange in der Schule gesessen und auf Informationen gewartet. Es war lange nicht klar, wie es weitergeht. Die Kommunikation war schlecht – und es hätte besser laufen können und müssen“, sagt Christian Fischer, Schulleiter des Fichte-Gymnasiums in Hagen.

Hunderte Schüler in Hagen dürften von der Panne betroffen gewesen sein. An seinem Gymnasium seien zwischen 60 und 80 Schülerinnen und Schüler betroffen. Alle hätten noch rechtzeitig über das digitale Schulportal über die Absage informiert werden können – „ein positiver Corona-Effekt“, sagt Fischer. „Über die Plattform konnten wir die gesamte Q2-Gruppe informieren.“

Prüfungen auf Freitag verschoben, spannend wird der heutige Download

Betroffen von der Panne waren landesweit die Prüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik sowie Technik (Grundkurs und Leistungskurs). Die für Mittwoch vorgesehenen schriftlichen Abiprüfungen sollen nun auf den bislang prüfungsfreien Freitag, 21. April, verschoben werden. Spannend sei nun, so Fischer, ob der heutige Download für die Geschichte- und Erdkundeprüfungen am Donnerstag funktioniert.

Auf die Panne zurückgeblickt erzählt der Hagener Schulleiter: „Wir hatten nachmittags erste Probleme beim runterladen der Abi-Prüfungen und sind zunächst nur von einer kleinen technischen Störung ausgegangen.“ Im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen stellte sich dann aber relativ schnell heraus, dass es sich doch um etwas Größeres handeln musste. „Irgendwann war dann klar, dass die Schulen landesweit betroffen sind“, so Fischer. „Für die Schüler ist so eine kurzfristige Absage natürlich nicht schön.“

