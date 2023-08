Partygäste wollen betrunkenen Fahrer stoppen – dann knallt’s

Auf einer Party am Tücking in Hagen hatte ein Gast einen über den Durst getrunken und war stark alkoholisiert. Er stieg dennoch ins Auto und verursachte hohen Schaden.

Tücking. Eine Party am Tücking in Hagen. Ein Gast ist völlig betrunken und steigt ins Auto. Die anderen Gäste wollen ihn stoppen. Doch dann kracht es.

Er stieg nach einer Feier volltrunken ins Auto, dann gab es einen lauten Knall: Am Dienstag fuhr ein 39-Jähriger augenscheinlich stark alkoholisiert mit seinem Mercedes gegen ein geparktes Auto. Der Mann aus Halver wollte gegen 0.30 Uhr nach einer Feier nach Hause fahren. Zeugen gaben an, dass der 39-Jährige zu seinem Auto in der Straße Tückinger Höhe ging, um Geld für eine noch bevorstehende Taxifahrt zu holen. Sie hätten jedoch kurz darauf das Starten des Mercedes gehört. Noch während sie zur Straße eilten, um den Mann an der Fahrt zu hindern, hörten sie einen lauten Knall. Der Mann aus Halver saß in dem Mercedes, darüber hinaus war ein geparkter VW beschädigt.

13.500 Euro Sachschaden entstehen

Die Zeugen hatten den Eindruck, dass er seine Fahrt nach dem Unfall unmittelbar fortsetzten wollte. Im Gespräch mit der Polizei fiel es dem 39-Jährigen schwer, verständlich zu sprechen, sein Gang war stark schwankend, seine Augen glasig und die Pupillenreaktion stark verlangsamt. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der Mann jedoch nicht zu. Er musste eine Blutprobe abgeben.

An dem Mercedes waren die Rückleuchte und Stoßstange gebrochen, das Auto hatte zudem Dellen an der Ecke der Heckklappe. Der geparkte VW war großflächig verformt auf der Fahrerseite.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses sowie der Verkehrsunfallflucht. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem den Führerschein des 39-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei rund 13.500 Euro.

