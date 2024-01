Passt das? Kaum Ausländer beim Hagener Behörden-Nachwuchs

Migration in Hagen

Hagen Hagen ist die Stadt mit dem höchsten Migranten-Anteil in NRW. Bei den Auszubildenden spiegelt sich das nicht wieder.

Die Zahl der Auszubildenden mit rein ausländischer Staatsangehörigkeit hat sich im Handwerk in den vergangenen zehn Jahren um 71,6 Prozent gesteigert. Hingegen ist zum Leidwesen der Branche die Gesamtzahl der Auszubildenden in diesem Bereich im gleichen Zeitraum um 9,3 Prozent gesunken.

Wie IT.NRW als Statistisches Landesamt mitteilt, hatten 10.125 von 76.737 Auszubildenden im Handwerk im Jahr 2022 einen ausländischen Pass. Der Anteil stieg somit von 7,0 Prozent auf 13,2 Prozent. In Hagen, der Stadt mit der höchsten Migranten-Quote in NRW, lag der Anteil sogar bei 13,9 Prozent.

Kaum ausländische Azubis im öffentlichen Dienst

Dabei kommen die meisten Auszubildenden inzwischen aus Syrien, der Türkei, Afghanistan, dem Irak und Polen. Vor zehn Jahren belegten die ersten fünf Plätze noch Türken, Italiener, Griechen, Kosovaren und Polen.

Speziell in Hagen fällt auf, dass von 3822 Auszubildenden lediglich 9,9 Prozent (381) Ausländer sind. Während im Handwerk die Quote deutlich höher ausfällt, liegt sie bei Industrie und Handel bei nur 8,2 Prozent und im öffentlichen Dienst sogar bei äußerst dürftigen 3,7 Prozent. Dies spiegelt so gar nicht die Realitäten wider.

Ein Wert, der angesichts der stadtgesellschaftlichen Situation nur allzu deutlich macht, wo in Hagen dringend intensiv nachgearbeitet werden müsste, damit Integration und Miteinander besser gelingen.

