Pfarrer Bevers und seine Frau Carmen verlassen Hohenlimburg

Gemeinsam in den Ruhestand: Pfarrer Johannes Bevers arbeitet seit 1987 in der Lutherischen Kirchengemeinde Elsey. Nun geht er mit Ehefrau Carmen in den Ruhestand. Im Paul-Gerhardt-Haus blicken sie auf die vielen Jugendfreizeiten, Seniorentreffen, Kirchenfeste und mehr zurück.