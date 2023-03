Glosse: Guten Morgen, Hagen Pflanzfest in Hagen: Engagement im Auftrag des Klimas

Am Samstag noch nichts im Terminkalender? Wer mag, kann seine Frühlingsgefühle beim Pflanzfest an der Hasper Talsperre ausleben.

Ein kurzer Tipp für die Samstagsgestaltung: Alle Naturfreunde, die zugleich noch das Gefühl haben, einen konstruktiven Beitrag zur Bewahrung des Klimas leisten zu wollen, können sich am 25. März unweit der Hasper Talsperre erneut als Waldretter bewähren. Nach der erfolgreichen Pflanzfestaktion im Herbst 2021 hat der Wirtschaftsbetrieb Hagen diesmal ein vom Borkenkäfer vernichtetes Fichten-Areal am Talsperrenweg ausgeguckt, um junge Laubbaum-Setzlinge in die Erde zu bringen.

Die Fläche zur Aufforstung liegt unterhalb der Gaststätte „Plessen“ direkt am Rande des Talsperrenweges. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Treffpunkt ist um 11 Uhr mit festem Schuhwerk und stabilem Spaten der Parkplatz an der Gaststätte Plessen, wo sich die engagierten Baumpflanzer im Anschluss auch wieder ein wenig stärken können. Anmeldung zum Pflanzfest unter Telefon 02921/687555 oder per E-Mail an aufforsten@waldlokal.de.

Apropos: Das Wetter scheint sich so zu entwickeln, dass nicht extra Wasser aus dem nahen Hasper Bach zum Angießen der Bäume herbeigeschleppt werden muss . . .

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen