Pirat mit illegalen Waffen am Hagener Bahnhof unterwegs

Hagen. Einen „bewaffneten“ Reisenden im Seeräuber-Kostüm hat die Polizei in Hagen aufgegriffen. Hier die Hintergründe:

Einen Piraten, der am Hagener Hauptbahnhof mit illegalen Waffen unterwegs war, hat die Bundespolizei gestellt. Die Beamten bestreiften am Freitag gegen 17.10 Uhr das Bahnhofsgelände, als sie ein besorgter Passant ansprach. Er informierte darüber, dass sich auf einem Bahnsteig ein Mann in einem Piratenkostüm mit einem augenscheinlichen Steinschossgewehr befinden solle.

Die Bundespolizisten entdeckten den 54-Jährigen tatsächlich auf dem Bahnsteig. Der Angesprochene gab an, dass er zu einem Event nach Dortmund mit dem Zug reisen wolle. Unaufgefordert händigte der Mann seine „Waffen“ aus. Hierbei handelte es sich um eine wahrhaftig Steinschosspistole, ein Steinschossgewehr und eine Machete. Die Machete trug der Deutsche gesichert in einem dafür vorgesehenen Holster.

Anscheinswaffen sind verboten

Zur Identitätsfeststellung begleitete der Hagener die Beamten zur Bundespolizeiwache. Dabei konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Waffen um reine Dekorationswaffen handelte, als schussunfähige Waffen, die jedoch täuschend echt aussehen. Bei der Steinschosspistole und der Steinschossflinte handelte es sich jedoch um sogenannte Anscheinswaffen, die im öffentlichen Raum nicht getragen werden dürfen. Sie wurden sichergestellt und können vom Eigentümer verpackt wieder abgeholt werden. Die Beamten leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

