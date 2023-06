Platz in Hohenlimburg wird nach Margot Stern benannt

Familie Stern aus Hohenlimburg in ihrem Haus in der Wesselbachstraße im Jahr 1936.

Hohenlimburg. In Hohenlimburg wird ein bekannter Platz nach Margot Stern benannt. Sie gehörte zu einer einst in der Stadt bekannten Familie.

Zum Gedenken an die junge jüdische Hohenlimburgerin Margot Stern und stellvertretend für alle ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger wird am Montag, 5. Juni, um 11 Uhr der Platz in der Hohenlimburger Fußgängerzone an der Freiheitstraße/Ecke Herrenstraße „Margot-Stern-Platz“ benannt.

Margot Stern verbrachte eine glückliche Kindheit in Hohenlimburg. Unter dem wachsenden Druck gegenüber der jüdischen Bevölkerung verließ die Familie Stern 1938 Hohenlimburg und zog nach Meckenheim. Anfang 1942 erfolgte die Internierung der Familie in Endenich, einem heutigen Stadtteil von Bonn.

Bruder einziger Überlebender

Im Juli 1942 wurde Familie Stern nach Maly Trostinez nahe Minsk deportiert, wo die fünfzehnjährige Margot zusammen mit ihrer Familie und mehr als 1000 weiteren jüdischen Bürgern in einem Wald von Mitgliedern der Waffen-SS ermordet wurde.

Nur Margots Bruder Rolf Stern konnte frühzeitig Deutschland verlassen und emigrierte in die USA. Er war einziger Überlebender seiner Familie, die bis 1938 direkt neben der Hohenlimburger Synagoge und Schlossbrauerei (heute Werkhof) lebte. Seine Nachfahren besuchen regelmäßig Hohenlimburg und werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Für die Sterns liegen Stolpersteine vor ihrem ehemaligen Haus in der Wesselbachstraße 4. Anlässlich der Einweihung des schönen Platzes vor dem evangelisch-reformierten Gemeindehaus in der Fußgängerzone in „Margot-Stern-Platz“, reisen vier Mitglieder der Sterns aus den USA an und werden dem kleinen Festakt am Montag beiwohnen. Der Beschluss zur Benennung erfolgte auf Anregung eines Bürgers.

Die Eröffnung findet durch Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann statt. Der Heimatverein enthüllt eine Informationstafel zu Margot Stern und ihrer Familie, es gibt Wortbeiträge von Schülern. Schüler des Rahel-Varnhagen-Kollegs aus Hagen haben sich im Unterricht des öfteren mit Opfern des Nationalsozialismus beschäftigt.

Buchvorstellung

Am Folgetag, 6. Juni, wird es in der Synagoge Hohenlimburg eine Buchvorstellung von Sheri Sterns Buch über die Annäherung der Familie an die Schrecken der Zeit damals, an die Besuche der Familie in Europa, Deutschland und Hohenlimburg geben. Das verbunden mit einem Gespräch der Sterns mit den Gästen dieser Lesung.

