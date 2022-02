Buchautor Pletzinger und Nowitzki: Hagens Stunde schlägt in New York

Hagen/New York/Berlin. Am Montag wird Hagen auch in den USA bekannt. Der Hagener Autor Thomas Pletzinger und Dirk Nowitzki stellen „The Great Nowitzki“ in den USA vor.

Im Goethe-Institut in New York wird der Hagener Autor Thomas Pletzinger heute zusammen mit Basketball-Superstar Dirk Nowitzki die von ihm verfasste Biografie „The Great Nowitzki“ präsentieren – in englischer Sprache und somit für alle Nowitzki-Fans auf dem amerikanischen Markt zugänglich. 2019 war das Buch in Deutschland erschienen und entwickelte sich seither zu einem Verkaufserfolg. Hagen spielt in dem Werk, für das Pletzinger Nowitzki sieben Jahre begleitete, eine bedeutende Rolle. Und wird nun auch in Amerika bekannt.

Meilenstein an Meilenstein

Aktuell reiht sich Meilenstein an Meilenstein für Thomas Pletzinger. Die Herausgabe der Nowitzki-Biografie in den USA bedeutet enorme Leserreichweite dort, wo der Basketball erfunden wurde und wo sie Nowitzki verehren. „Das ist wirklich ein besonderer Moment“, lacht Pletzinger, der selbst zwei Jahre in New York gelebt hat. „Jetzt werden die Amerikaner Hagen kennenlernen.“

Hagen ein Schauplatz des Buches

Hagen ist insofern ein Schauplatz der Story, als Pletzinger seine eigene Liebe zum Spiel aus seiner Vergangenheit heraus erklärt. Aus seiner eigenen Basketballsozialisation sozusagen. Das amerikanische Lesepublikum wird mitgenommen in die geradezu kultigen Turnhallen dieser Stadt, aber auch an ein Spiel in der Ischelandhalle, bei dem Pletzinger und sein Vater auf der Tribüne sitzen und dem jungen Nowitzki dabei zusehen, wie er mit Würzburg gegen Brandt Hagen spielt.

Oktober 2019: Nach einem Phoenix-Heimspiel signiert Autor Pletzinger für Fans und Käufer seines Buches einzelne Seiten.

Der Junge vom Kuhlerkamp

Thomas Pletzinger ist ursprünglich ein Junge vom Kuhlerkamp. Geboren in Münster, sozialisiert in Hagen. Vielmehr aber noch: angesteckt durch die kulturelle Basketball-Identität dieser Stadt, die hier überall verankert ist. Basketball ist eine große Klammer in Hagen. Ein Sport, der ganze Familien durchzieht, der wie in kaum einer anderen Stadt Deutschlands Gespräch ist. „The Great Nowitzki“ beschreibt Pletzinger, der hier in Hagen einst Mitarbeiter der WP-Stadtredaktion war, als „eine lange ­Reportage über meine Sicht auf diesen Spieler. Seine Entwicklung, seine außergewöhnlichen Merkmale.“

Sieben Jahre mit Nowitzki

Pletzinger begleitete den Hünen auf Autofahrten, in der Trainingshalle oder an sogenannten „Zoo-Tagen“, wenn der medienerfahrene Nowitzki 20, 30 Journalisten in seiner gewohnten Seelenruhe hintereinander empfing. Nun also werden die beiden heute auf dem Podium des Goethe-Institutes zum Gespräch und zur Lesung erwartet.

Der Ort spielt eine bedeutende Rolle. „Dirk Nowitzki ist ein Botschafter deutsch-amerikanischer Beziehungen“, sagt Thomas Pletzinger. Das Goethe-Institut will nach eigener Anschauung die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland fördern, die internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und ein umfassendes Deutschlandbild vermitteln. Nowitzki, der in den USA 21 Jahre lang für die Dallas Mavericks spielte, ist sozusagen die Verkörperung dieses Ansinnens.

Stadtredaktion auf Besuch in Berlin

Für die Stadtredaktion ist die Buchpräsentation heute in New York der erste Teil einer zweiteiligen Berichterstattung über Pletzinger. Denn im Jahr 2020 hatte der Streaming-Riese „Sky“ bekannt gegeben, gemeinsam mit dem Produktionsfirma „Flare Film“ eine achtteilige Dramaserie nach dem von Kritikern gefeierten Erstroman „Bestattung eines Hundes“ (2008) von Thomas Pletzinger zu produzieren.

Das Ergebnis liegt nun vor und ist ab dem 17. März als „Funeral for a Dog“ (deutsch: „Bestattung eines Hundes“) in zunächst acht Episoden auf Sky Atlantic, auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zu sehen.

Die Weltpremiere findet am Mittwochabend im Kino der Kulturbrauerei in Berlin statt. Da und am Folgetag wird die Stadtredaktion Pletzinger begleiten und mit ihm darüber sprechen, dass seine Werke auch bei Filmemachern Interesse erwecken. Wir berichten noch.

