Pöbelnde Querulantin im Hagener Hauptbahnhof

Hagen Eine offenkundig unter Rauschmitteln stehende Frau hat im Hagener Hauptbahnhof für mehrere Polizeieinsätze gesorgt.

Eine pöbelnde Passantin am Hagener Hauptbahnhof hat in der Nacht zum Karnevalsdienstag die Bundespolizei in Atem gehalten. Im Laufe des Abends wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof immer wieder auf eine 38-Jährige aufmerksam. Diese verunreinigte die Haupthalle mit Zigaretten und anderem Müll, tanzte auf den Sitzbänken und belästigte die Reisenden. Zudem schlug sie gegen ein Polizeiauto, beschädigte dieses jedoch nicht, und geriet mehrfach in Streit mit Passanten. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Bahnhof zu verlassen, wollte sie das Feld nicht räumen.

Falsche Personalien

Gegen 4:20 Uhr wiesen die Beamten die Deutsche erneut auf das bestehende Verbot hin. Als diese ihre Identität feststellen wollten, gab sie falsche Personalien an. Da sie die Polizisten abermals ignorierte, ergriffen diese ihre Arme und führten die Frau aus dem Gebäude. Dabei trat sie einem der Uniformierten gegen das rechte Schienbein. Verletzt wurde dieser dabei nicht. Die Einsatzkräfte brachten die Frau aus Lüdenscheid zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin fiel ihr ein Verschlusstütchen mit einer geringen Menge Marihuana aus der Tasche.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass die 38-Jährige nicht alkoholisiert war. Augenscheinlich stand diese jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizeibekannte beleidigte die Beamten immer wieder. Eine Bodycam zeichnete das Verhalten auf. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

