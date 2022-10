NRW-Kultur-Wettbewerb Poetry-Slam-Szene trifft sich am Wochenende in Hagen

Hagen. Was die Besucher des Poetry-Slam-Wettbewerbs in Hagen erwartet, wie der Vorverkauf läuft und was die Tickets kosten.

Zum ersten Mal findet in Hagen die große nordrhein-westfälische Landesmeisterschaft im Poetry Slam statt. Hunderte von Poetry-Slam-Fans aus ganz Deutschland werden an der Volme erwartet.

Unter Poetry Slam versteht man einen literarischen Wettbewerb, bei dem eigene Texte innerhalb einer bestimmten, meist sehr kurzen Zeit, vorgetragen werden. Das Publikum entscheidet, wer Sieger des Abends wird.

Drei Austragungsorte

Das Besonderer an dem Wettbewerb in Hagen: Er findet an drei Austragungsorten statt: die insgesamt vier Vorrunden werden am Freitag, 14. Oktober, im Kulturzentrum Pelmke sowie im Jugendzentrum Kultopia ausgetragen, das Finale wird einen Tag später (Samstag, 15. Oktober) auf der Hauptbühne des Theaters bestritten.

„Der NRW-Slam ist die größte Landesmeisterschaft der Republik“, beteuert Mit-Organisator Jan Schmidt, „in Hagen gehen 36 Poetinnen und Poeten an den Start, jeder Beitrag darf maximal sechs Minuten lang sein“.

Die auf ganz persönliche Weise vorgetragenen Texte stammen aus den Bereichen Lyrik, Prosa Gesellschaftskritik, Kabarett und Comedy, „für Abwechslung ist also gesorgt, und Langeweile kommt beim Publikum bestimmt nicht auf“, versichert Jan Schmidt.

Zwei Moderatoren beim Finale

Der gebürtige Bochumer und selbst Slammer tritt beim Finale gemeinsam mit Marc-Oliver Schuster (er war früher als Autor von Late-Night-Talk-Legende Harald Schmidt tätig) als Moderator auf.

Der Sieger des NRW-Wettbewerbs, der in Hagen gekürt wird, vertritt dann übrigens NRW bei den deutschsprachigen Meisterschaften Ende des Jahres in Wien (genau wie die Landesmeister anderer Bundesländer). Aber vorher wird in Hagen mit Worten um den Sieg gekämpft.

Wie der Wettbewerb abläuft? Jene zwölf Poetry Slammer, die sich in den vier Vorrunden in der Pelmke und im Kultopia qualifiziert haben, treten einen Tag später im Theater auf. Die Bewertung der Teilnehmer erfolgt über Bewertungskarten; die Jury wird vor Ort und spontan aus dem Publikum zusammengestellt.

Unkonventionelles Format

Und wie steht’s mit dem Ticketverkauf für das unkonventionelle Format?

„Der Vorverkauf läuft bislang gemischt. Für die Vorrunden im Kultur- und im Jugendzentrum haben wir etwa die Hälfte der Tickets verkauft. Die Vorrunde-3-Veranstaltung, also praktisch das Spät-Event am Freitag um 21 Uhr in der Pelmke, macht da eine Ausnahme. An dem Abend, der von Luca Swieter moderiert wird – die Slammerin aus Köln ist sicherlich vielen aus ,Ladies Night’ bekannt – wird’s richtig voll, und es sind nur noch wenige Tickets verfügbar“, erklärt Mit-Organisator Jan Schmidt.

Und wie schaut’s bislang mit dem Vorverkauf fürs Finale im Theater aus?

9-Euro-Ticket gilt nicht

Wichtig: Das Anfang Oktober vom und fürs Theater Hagen eingeführte 9-Euro-Ticket gilt für den Poetry Slam, da er als Sonderveranstaltung läuft, nicht.

Vier Vorrunden und dann folgt das Finale im Theater Die Vorrunde 1 findet im Kulturzentrum Pelmke in Wehringhausen statt, Beginn ist um 18 Uhr, Einlass bereits ab 17.30 Uhr, die Moderation übernimmt die Literaturpreisträgerin Meral Ziegler. Vorrunde 2: Jugendzentrum Kultopia in der Innenstadt, Beginn 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, Moderation: Sandra Da Vina (NRW-Meisterin). Vorrunde 3: Pelmke, Beginn 21 Uhr, Einlass 20.30 Uhr, Moderation: Luca Swieter (Ladies Night). Vorrunde 4: Kultopia, Beginn 21 Uhr, Einlass 20.30 Uhr, Moderation: Jean-Philippe Kindler (Träger des Deutschen Kabarettpreises). Finale: Stadttheater, Beginn 20 Uhr, Einlass, 19 Uhr, Tickets kosten zwischen 10 und 25 Euro, Moderation: Jan Schmidt (NDR-Comedy-Contest) und Marc-Oliver Schuster (Ex-Autor von Harald Schmidt).

Jan Schmidt: „Von den 600 für das Theater-Event zur Verfügung stehenden Tickets sind etwa 400 verkauft. Natürlich wären wir glücklich, wenn noch einige Karten weggingen. Die meisten Plätze sind noch in der besten, aber eben auch kostspieligsten Platzgruppe 1 frei; hier kostet ein Finale-Ticket 25 Euro.“

Gastfreundliche Gesten

Übrigens: Die am Wettbewerb teilnehmenden Poetinnen und Poeten wurden im Vorfeld eingeladen, in Hagen zu übernachten. Es gibt für die Teilnehmer ein Catering sowie ein Rahmenprogramm. Möglich wurden diese „gastfreundlichen Gesten“ durch eine Landesförderung sowie durch finanzielle Unterstützung seitens des Kulturbüros und Hagener Unternehmen.

Tickets für die Vorrunden in der Pelmke und im Kultopia kosten im Vorverkauf 9 Euro, an der Abendkasse zahlt man 11 Euro. Für eine Karte für das Finale im großen Saal des Theaters zahlen Interessierte zwischen 15 und 25 Euro. Online gibt’s die Tickets unter www.hagen2022.nrwslam.de.

