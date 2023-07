Eine Wildschweinrotte wurde am Autobahnzubringer an der Saarlandstraße gesehen. Die Polizei musste ausrücken. (Dieses Foto stammt noch vom Einsatz im Fritz-Steinhoff-Park)

Wildschweine Polizei-Einsatz in Hagen: Wildschweine am Autobahnzubringer

Hagen-Mitte. Eine Bache mit Frischlingen zieht in Hagen durch die Wohngebiete und Parks bis zum Autobahnzubringer. Dann muss auch die Polizei anrücken.

Gleich zwei Wildschwein-Einsätze gab es für die Hagener Polizei am Mittwoch: „Gegen 21.15 Uhr wurden wir zum Autobahnzubringer an der Saarlandstraße gerufen“, blickt Sprecher Sebastian Hirschberg auf den Einsatz am späten Mittwochabend. „Anwohner hatten dort eine Wildschweinrotte mit Frischlingen beobachtet.“ Diese waren zunächst, so schildern Anwohner, schon am frühen Morgen im angrenzenden Wohngebiet und dem Parkgelände gesichtet worden, dann am Abend aber auch auf den Zubringer gerannt.

Wildschweine mit Martinshorn vertrieben

Während Wildtiere formell gesehen „Sache“ des Ordnungsamtes sind, schreitet die Polizei nur ein, wenn unmittelbar Gefahr im Vollzug ist. „Das Ordnungsamt wurde in Kenntnis gesetzt. Die Kollegen haben mit Blaulicht und Martinshorn versucht, die Wildschweine über den Lärm zu vertreiben“, so Hirschberg weiter. Auch Absperrmittel seien aufgestellt worden. Letztlich mit Erfolg: die Rotte verschwand wieder. Ob es sich dabei um die gleiche Rotte handeln könnte, die zuletzt für eine ganztägige Sperrung des Emster Parks gesorgt hatte, ließe sich nicht sagen.

Zweiter Einsatz am Abend in Boelerheide

Nur gut eine Stunde später wurde die Polizei erneut von Anwohnern gerufen – dieses Mal dann nach Boelerheide, wo eine Rotte gesichtet worden sein soll. „Dort konnten allerdings keine Wildschweine mehr angetroffen werden“, so Hirschberg.

