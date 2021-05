Die Polizei Hagen hat am 20. Mai eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt.

Polizei Polizei führt Schwerpunktkontrolle in Hagen durch

Hagen. Welche Bereiche besonders im Fokus der Hagener Polizei standen und wie viele Verstöße geahndet wurden.

Die Polizei Hagen hat am heutigen Donnerstag bei einem Schwerpunkteinsatz erneut den Bereich des Hauptbahnhofes in den Fokus gerückt und zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Wie gewohnt waren sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte eingebunden. Sie waren auch in Altenhagen und Wehringhausen im Einsatz.

Unterstützt wurden die Beamten durch die Einsatzhundertschaft und das Ordnungsamt der Stadt Hagen. Mit der Stadt pflegt die Polizei eine enge Zusammenarbeit und ist regelmäßig gemeinsam im Einsatz.

Es wurden insgesamt 187 Personen sowie 81 Fahrzeuge kontrolliert. Die Einsatzkräfte fertigten zudem 16 Anzeigen aufgrund unterschiedlicher Ordnungswidrigkeiten. In Altenhagen stellten die Einsatzkräfte 63 Gramm CBD-Blüten sowie eine kleine fünfstellige Summe Bargeld in einem Kiosk sicher­­.

