Polizei Hagen appelliert zum Schulstart: Brems Dich!

Hagen. Wenn heute die i-Männchen sich in Hagen zum ersten Mal auf den Weg machen, sind die Autofahrer zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind Hagens Straßen wieder deutlich belebter. Nachdem das Gros der Kinder bereits am Montag sich wieder auf den Weg in die Schulen machte, beginnen am Dienstag, 8. August, erst die neuen Erstklässler. Die Hagener Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, besonders umsichtig zu handeln, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Unter dem Motto „Schule hat begonnen! Brems Dich!“ möchten die Ordnungshütern allen Verkehrsteilnehmern einige wichtige Verhaltenshinweise an die Hand geben:

1. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit: In der Nähe von Schulen, Kindergärten und Schulwegen gilt stets Tempo 30. Halten Sie Geschwindigkeitsbegrenzungen ein und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Gegebenheiten an, um im Fall eines unvorhergesehenen Ereignisses rechtzeitig bremsen zu können.

2. Halten Sie Abstand: Behalten Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Fahrzeugen und halten Sie besonders vor Fußgängerüberwegen genügend Platz, um Kindern ein sicheres Überqueren zu ermöglichen.

3. Achten Sie auf Schulbusse: Wenn Schulbusse halten, ist das Überqueren der Straße für Schulkinder oft besonders gefährlich. Beachten Sie unbedingt das Halteverbot an Bushaltestellen und seien Sie darauf vorbereitet, dass Kinder plötzlich die Straße betreten könnten.

4. Verzichten Sie auf Ablenkung: Lassen Sie während der Fahrt alle Ablenkungen wie Smartphones beiseite und konzentrieren Sie sich vollständig auf den Verkehr. Achten Sie insbesondere auf spielende Kinder, die sich unvorhersehbar verhalten können.

Auch die Eltern sind gefordert

Zudem empfiehlt die Polizei allen Eltern, ihren Kindern das sichere Überqueren der Straße beizubringen:

1. Erklären Sie das richtige Verhalten: Besprechen Sie mit Ihrem Kind die grundlegenden Regeln, wie das Warten an Ampeln oder Fußgängerüberwegen, das Blicken nach links, rechts und erneut nach links vor dem Überqueren.

2. Üben Sie gemeinsam: Gehen Sie den Schulweg mit Ihrem Kind mehrmals ab und üben Sie das sichere Überqueren der Straße. Achten Sie dabei auf die Einhaltung der Regeln und geben Sie Ihrem Kind Feedback.

3. Seien Sie ein Vorbild: Kinder lernen durch Beobachtung. Zeigen Sie selbst ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr, indem Sie die Regeln befolgen und sich rücksichtsvoll verhalten.

4. Denken Sie als Eltern auch an die „richtige“ Kleidung ihrer Kinder. Helle und gut sichtbare Bekleidung sowie lichtreflektierende Applikationen verhelfen zu mehr Sichtbarkeit. Diese Eigenschaften werden zwar hauptsächlich in der dunklen Jahreszeit wichtig, sind aber auch bei Tageslicht und guten Sichtverhältnissen nicht gänzlich zu vernachlässigen.

Die Hagener Polizei kündigt darüber hinaus an, in den kommenden Wochen gezielte Schulwegsicherungen und Kontrollen durchzuführen. Neben Geschwindigkeitsmessungen und der Ahndung von Parkverstößen rund um Schulen sowie Kindergärten wird hierbei auch besonders auf die richtige Kindersicherung im Auto (Gurt und Kindersitz) geachtet.

+++ Auch lesenswert: So blicken die Hagener Schwimmmeister auf die Sicherheitslage in den Bädern +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen