Polizei Hagen: Bäckerei ausgeraubt – Täter zückt ein Messer

Am frühen Samstagmorgen ist in Hagen eine Bäckerei überfallen worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Hagen. Eine Bäckerei in Hagen ist von einem Unbekannten überfallen worden. Der Täter bedroht eine Verkäuferin mit dem Messer. Alle Details.

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen eine Bäckerei am Remberg in Hagen ausgeraubt. Dabei bedrohte er eine 65-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer, zwang sie, den Tresor zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen.

Gegen 4.40 Uhr hatte die Verkäuferin die Räume der Bäckerei an der Eppenhauser Straße und sich zunächst in den Mitarbeitertrakt begeben. Plötzlich hörte sie, dass jemand die Tür öffnete und wurde dann auf den Unbekannten aufmerksam.

Verkäuferin kann Täter beschreiben

Diesen beschrieb sie später als etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und korpulent. Er hatte braune Augen und war mit einer schwarzen/dunkelgrünen „Bomberjacke“ sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Im Gesicht trug er eine schwarze Maske mit Totenkopf-Aufdruck und auf dem Kopf eine schwarze Mütze.

In der Hand hielt der Täter ein Messer und hielt dieses in Richtung der 65-Jährigen. Dann sagte er „Geld her! Geh zum Tresor!“ Der Unbekannte hielt der Mitarbeiterin einen schwarzen Beutel vor, in den die Frau einen vierstelligen Geldbetrag legte.

Polizei sucht dringend Zeugen

Anschließend flüchtete der Täter. Die 65-Jährige alarmierte die Polizei. Die Kripo ermittelt nun wegen der räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer Tel. 02331-9862066 zu melden.

