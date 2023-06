Polizei Hagen: Betrunkener Radfahrer nach Sturz in Klink

Ein betrunkener Radfahrer, der sich in Hagen bei einem Sturz verletzt hat, ist mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren worden.

Hagen. Betrunken gestürzt, in die Klink und dann noch eine Strafanzeige von der Polizei: Diese Radfahrt nahm für einen Hagener kein gutes Ende.

Ein völlig betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend in Hagen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 41-Jährige war am Abend gegen 22.30 Uhr in der Buschmühlenstraße mit einem Bekannten in Richtung Halden unterwegs. Die beiden Männer wollten von rechten Gehweg über die Fahrbahn hinweg auf den linken Gehweg wechseln.

Der 41-Jährige gab gegenüber der Polizei an, nicht wahrgenommen zu haben, dass der Bordstein aufgrund einer Bushaltestelle leicht erhöht ist. Er stürzte mit dem Rad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Mit 1.9 Promille auf dem Fahrrad

Allerdings stellte sich auch heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von knapp 1,9 Promille hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

