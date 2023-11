Polizei Hagen bittet 180 Tempo-Sünder zur Kasse

Hagen Bei Geschwindigkeitskontrollen kann die Polizei in Hagen in nur acht Stunden 180 Schnellfahrer messen. Das Fahrverhalten hat Konsequenzen:

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat am vergangenen Freitagabend und in der darauffolgenden Nacht in nur acht Stunden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Beamten haben ihre mobilen Messanlagen im Zeitraum von 18 bis 2 Uhr in der Eckeseyer Straße, der Weststraße und im Bereich des Volmeabstiegs aufgestellt.

Weitere Kontrollaktionen geplant

„Diese Straßen waren in der Vergangenheit besonders oft von Geschwindigkeitsübertretungen betroffen“, teilt die Polizei zum Hintergrund mit. Trotz teilweise starken Regens „blitzte“ es insgesamt 180 Mal. „Erfreulicherweise mussten keine Fahrverbote ausgesprochen werden.“

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 80 km/h im innerstädtischen Bereich. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer bekommen in den nächsten Wochen Post von der Polizei. Der Verkehrsdienst will solche größeren Kontrollen zukünftig weiter fortsetzen und damit zur Verkehrssicherheit aller beitragen.

