Polizei Hagen: Diebe bauen Fallrohre an Kirche ab

An der St.-Josef-Kirche in Hagen haben Diebe Regenrohre aus Kupfer demontiert.

Hagen Dreiste Diebe haben in Hagen nicht einmal vor einem Gotteshaus haltgemacht. Sie haben an einer Kirche Regenrohre demontiert.

Diese Diebe machen nicht einmal vor einem Gotteshaus halt: In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter Kupferrohre an der St.-Josef-Kirche in Hagen gestohlen.

Ein 71-jähriger Zeuge hatte die Polizei am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr alarmiert. Er hatte bemerkt, dass an der Kirche zwei kupferne Fallrohre fehlten.

Blitzableiter durchtrennt

Die Beamten erkannten, dass der oder die Täter die an den Rohren befestigten Blitzableiter durchtrennt hatten und das Edelmetall dann demontierten.

Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer Tel. 02331/9862066 entgegen.

