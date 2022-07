Polizei Hagen: Dreiste Diebe bauen Katalysator aus

Hagen. Der Motor heulte ungewohnt laut auf. Die Ursache: Unbekannte haben einen Katalysator aus einem Auto ausgebaut. Ein Fall für die Polizei Hagen.

Als 1985 in Deutschland die ersten Pkw mit Katalysatoren zugelassen wurden, stand der Umweltschutz im Vordergrund. Damals ahnte noch niemand, dass es einmal Zeiten geben würde, in denen Katalysatoren zum Ziel von Dieben werden würden.

So wunderte sich ein 36-jähriger Hagener am Samstagnachmittag über die ungewohnte Lautstärke seines Kleinwagens. Dieser ist zwar schon gut 25 Jahre alt, aber immer noch in der Lage, seinen Besitzer zuverlässig von A nach B zu bringen. Auf der Suche nach der Ursache bemerkte der Eigentümer sehr schnell, dass ein bislang Unbekannter den Katalysator seines Autos fachgerecht aus der restlichen Auspuffanlage herausgeschnitten und gestohlen hatte.

Polizei Hagen sucht Zeugen

Das Auto stand von Donnerstag bis Samstag in der Roonstraße unbewegt vor dem Wohnhaus des Mannes. Hinweise von Zeugen werden von jeder Polizeiwache entgegengenommen.

