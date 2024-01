Polizei Hagen: Dreiste Diebe schließen Fiat 500 kurz

Hagen Dreiste Diebe haben einen Fiat 500 vom Gelände eines Autohauses in Hagen gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (20. Januar) und Montagmorgen einen Pkw von dem Gelände eines Autohandels in Hagen gestohlen. Ein 34-jähriger Mitarbeiter der Firma am Konrad-Adenauer-Ring bemerkte am Montagmorgen, dass ein weißer Fiat 500 von dem Gebrauchtwagenparkplatz fehlte. Am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, habe dieser noch dort gestanden.

Die Schlüssel des Fahrzeuges befanden sich noch im Büro des Autohauses.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftwagen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer Tel. 02331/9862066 entgegen

