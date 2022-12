Einbrecher haben in Hagen am helllichten Tag zugeschlagen. Die Polizei sucht dringend zeugen.

Polizei Polizei Hagen: Einbrecher kommen am helllichten Tag

Hagen. Einbrecher schlagen in Hagen mitten am Tag zu. Die Beute ist erheblich. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag in die Wohnung einer 69-jährigen Frau in Hagen ein und ließen Bargeld sowie Schmuck mitgehen.

Die Hagenerin hatte ihre Wohnung in der Steinhausstraße gegen 14.45 Uhr verlassen. Als sie drei Stunden später zurückkehrte, waren sämtliche Räume durchwühlt. Die Täter hatten sich über den Balkon Zutritt zu der Wohnung in der Hochparterre verschafft. Sie verließen die Wohnung nach der Tat auch wieder über den Balkon. Hierzu benutzten sie einen Stuhl, den sie von dort aus auf die Grünfläche darunter stellten.

Polizei Hagen sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

