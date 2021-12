Polizei Hagen ermittelt Schläger vom Fichte-Gymnasium

Das Fichte-Gymnasium in Hagen: Hier ereignete sich die Tat am 18. November.

Hagen-Mitte. Die Polizei hat die Schläger, die einen Schüler des Fichte-Gymnasiums Hagen im Klassenzimmer angriffen und brutal zusammenschlugen, gefasst.

Die Kriminalpolizei in Hagen hat die beiden Schläger ermittelt, die am 18. November während der Unterrichtszeit ins Fichte-Gymnasium eingedrungen waren und einen Schüler vor den Augen seiner Lehrerin verprügelt hatten. Es handelt sich um zwei 17-jährige Jugendliche aus Hagen, teilte eine Sprecherin der Kripo mit.

Der Vorfall hatte für großes Aufsehen in der Stadt gesorgt. An besagtem Tag drangen drei junge Männer gegen neun Uhr in die traditionsreiche Schule in der Stadtmitte ein. Während einer von ihnen draußen auf dem Flur ausharrte, rissen die anderen beiden die Tür zu einem Klassenzimmer auf, in dem sie den Schüler, den sie suchten, vermuteten.

Mit Motorradhelm zugeschlagen

Als sie feststellten, dass es offenbar die falsche Klasse war, machten sie kehrt und drangen in ein benachbartes Klassenzimmer ein, in dem gerade der Leistungskurs Deutsch zu Ende gegangen war. Sie entdeckten tatsächlich den von ihnen gesuchten Jugendlichen (17) und schlugen und traten auf ihn ein, wobei sie u.a. einen Motorradschutzhelm benutzten. Dabei verletzten sie ihn am Hinterkopf und am rechten Unterarm.

Als die Deutschlehrerin dem attackierten Schüler zu Hilfe eilen wollte, bekam sie einen Rempler ab. Dann verschwanden die Schläger. Eine Mitschülerin alarmierte über den Notruf 110 die Polizei, doch als die Beamten mit zwei Streifenwagen an der Schule eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet.

Der verletzte Schüler, der von seinem Vater abgeholt wurde, blieb anschließend aus Sicherheitsgründen eine Woche lang zu Hause und wurde online unterrichtet. Auch die betroffene Lehrerin wurde zunächst von ihren Unterrichtspflichten befreit, nahm jedoch in der darauf folgenden Woche ihren Dienst wieder auf.

Gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Zu den Hintergründen der Tat wollte oder konnte sich die Polizei bislang nicht äußern. Täter und Opfer hätten sich jedoch gekannt, so eine Polizeisprecherin. Schon unmittelbar nach der Tat hatte es geheißen, der 17-Jährige Schüler sei bereits am Vorabend ins Visier einer etwa zehnköpfigen Bande geraten und mit zwei Begleitern an der Bushaltestelle in der Holzmüllerstraße (gegenüber des Rathauses) angegriffen worden. Auch dort setzte es Schläge und Tritte. Einer der Begleiter (18) des Schülers hatte Nasenbluten und war leicht verletzt.

Die Polizei wird die beiden beschuldigten Jugendlichen nun zu weiteren Vernehmungen vorladen. Wegen des Angriffs im Fichte-Gymnasium erwartet sie eine Anzeige wegen gefährlichen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

