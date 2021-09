Polizei Hagen erwischt acht Radler mit Kopfhörern und Handys

Polizeihauptkommissar Michael Genster berät Wilfried Ermler am Hengsteysee in Sachen Fahrrad.

Hagen. Eine Woche lang kontrollierte die Hagener Polizei gezielt Rad- und Pedelecfahrer. Zahlreiche Verstöße wurden geahndet.

Die Polizei Hagen hat Bilanz ihrer einwöchigen Roadpol-Safety-Tage gezogen. Dabei ahndeten die Beamten konsequent Verstöße wie das Überfahren von roten Ampeln, das Befahren der falschen Fahrbahnseite oder des Gehweges, die technische Manipulation von Pedelecs oder auch die Nutzung von Handys im Straßenverkehr. Denn bereits „kleine“ Verstöße gegen die Regeln der Straßenverkehrsordnung können das eigene sowie das Leben anderer erheblich in Gefahr bringen, so die Polizei.

In der Aktionszeit wurden knapp 260 Zweiräder und über 170 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Unter anderem wurden acht Personen angehalten, da sie bei der Fahrt Kopfhörer oder Handys nutzten. Zehn Zweiräder wiesen technische Mängel auf, sie hatten entweder keine Klingel angebracht oder die Beleuchtung am Fahrrad/Pedelec entsprach nicht den Vorgaben.

Autos parken auf dem Radweg

Die Polizei Hagen ahndete zudem zwei Verstöße von Autofahrern, da sie auf einem Radweg parkten. 72 Auto/Lkw-Fahrer bogen falsch ab, sechs missachteten Vorfahrtsregeln. Zusätzlich fielen 17 Fahrzeugführer auf, die am Steuer durch technische Geräte abgelenkt waren.

Aber man sei auch aktiv mit Bürgern in den Dialog getreten, hieß es aus dem Polizeipräsidium in Hagen. Die Verkehrssicherheitsberater der Behörde waren unter anderem am Hengsteysee und an den Lennewiesen mit einem Informationsstand präsent und beantworteten die Fragen von zahlreichen Rad bzw. Pedelecfahrern. Die Beamten sprachen mit den Verkehrsteilnehmern darüber, wie diese die eigene Sicherheit mit einfachen Mitteln erhöhen können – beispielsweise durch das Tragen eines Helmes oder durch reflektierende Bekleidung.

Pedelecs werden häufig unterschätzt

Gleichzeitig schärften sie das Bewusstsein dafür, dass die beliebten Zweiräder keinen Airbag haben und umsichtiges und vorausschauendes Fahren entscheidend ist. Pedelecfahrer wurden zudem dafür sensibilisiert, dass die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge von anderen Verkehrsteilnehmern häufig unterschätzt wird.

Die Polizisten überprüfte zudem die Verkehrssicherheit der Fahrräder. Hierbei achteten sie unter anderem auf die passende Beleuchtung am Rad oder auf die Bereifung.

Die Kontrollen und Informationen der Hagener Polizei fanden vom 16. bis 22. September im Rahmen der landesweiten Roadpol-Safety-Days statt. Ziel der Präventionsarbeit war es, Zweiradfahrer auf unterschiedliche Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

