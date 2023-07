Polizei Hagen erwischt bei Pkw-Kontrollen zwei Betrunkene

Bei Kontrollen in Hagen hat die Polizei am Wochenende gleich zweimal den richtigen Alkohol-Riecher.

Haspe. Betrunken am Steuer – für zwei Autofahrer in Hagen hatte dies am Wochenende gravierende Folgen.

Ein betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in Hagen-Haspe erwischt. Gegen 1.15 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Pkw auf der Grundschötteler Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei tauchte schnell der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und es wurde Anzeige erstattet.

Auffällig langsam unterwegs

Ganz ähnlich erging es am Samstagabend einem Verkehrsteilnehmer im Volmetal. Auf der Dahler Straße fiel der Polizei gegen 22.25 Uhr ein Kleintransporter auf, der auf der Dahler Straße extrem langsam unterwegs war. Bei der Überprüfung des 34-jährigen Autofahrers begründete sich bei einem Test der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es folgte eine Anzeige.

