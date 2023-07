Mit einer Pipette versorgen die Polizeibeamten in Hagen den jungen Vogel mit Flüssigkeit.

Polizei in Hagen Polizei Hagen füttert hilfloses Küken mit Drogentest-Pipette

Hagen-Mitte. Mit einer originellen Idee versorgen Beamte der Polizei Hagen einen hilflosen Jungvogel, bis professionelle Rettung naht.

Mit einer pfiffigen Idee hat die Polizei Hagen am Montag ein hilfloses Vogelküken gerettet. Gegen 21.45 Uhr klingelten zwei junge Männer an der Tür der Polizeiwache Innenstadt an der Bahnhofstraße. Sie hatten auf der Straße einen kleinen Vogel gefunden und baten um Hilfe für das Jungtier.

Polizei informiert Tierschützer

Die Beamten nahmen das Küken entgegen und bauten ihm zunächst ein notdürftiges Nest, um es warm zu halten. Anschließend kontaktierten sie den Bereitschaftsdienst des Tierschutzverein Hagen, der sich um das Jungtier kümmern wollte. Während der Wartezeit funktionierten die Beamten die Pipette eines Drogenvortests um und versorgten den jungen Mauersegler mit Wasser. Nach kurzer Zeit wurde der Jungvogel abgeholt und sicher in eine Pflegestelle nach Herdecke gebracht, um ihn dort aufzupäppeln.

