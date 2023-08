Polizei Hagen: Großkontrolle – Randalierer (41) festgenommen

Großkontrolle von Polizei, Zoll und Ordnungsamt am Hauptbahnhof in Hagen.

Hagen. Polizei, Zoll und Ordnungsamt nehmen bei einer Großkontrolle in Hagen einen Randalierer fest. Was der Einsatz noch ergibt.

Bei einer Großkontrolle von Polizei Hagen und Kräften des Zolls und des Ordnungsamtes im Bereich Hauptbahnhof, Wehringhausen und Altenhagen ist ein Randalierer verhaftet worden. Außerdem ging den Einsatzkräften eine Drogen-Dealer ins Netz.

Unterstützt wurde die Polizei Hagen von Kräften der Einsatzhundertschaft. Beteiligt waren darüber hinaus der Zoll und das Ordnungsamt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 69 Personen sowie 86 Fahrzeuge.

22 Verstöße festgestellt

Eine Person missachtete eine rote Ampel, zwei weitere nutzten ein Handy während der Fahrt. Die Beamten fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 22 Personen mussten ein Verwarngeld nach Verstößen zahlen. Das Ordnungsamt stellte darüber hinaus diverse Verstöße bei Gewerbekontrollen fest.

In der Neumarktstraße warf ein 20-Jähriger gegen 18 Uhr bei Erblicken der Polizei ein Tütchen mit Betäubungsmitteln weg. Er erhielt eine Strafanzeige, die Beamten stellten die Drogen sicher. Zusätzlich wurde eine weitere Person mit Betäubungsmitteln angetroffen und erhielt ebenfalls eine Strafanzeige.

41-Jähriger ins Gewahrsam der Polizei

Ein 41-Jähriger musste nach einer Randale in der Bahnhofstraße in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Einsatzkräfte führten darüber am Donnerstag hinaus zahlreiche Bürgergespräche. Der Kontrolldruck durch die Polizei wird weiter aufrechterhalten, um das Sicherheitsgefühl der Hagenerinnen und Hagener zu stärken und Straftaten konsequent zu verfolgen.

