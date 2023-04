Polizei Hagen: Hunderte Tageszeitungen vor Schule verbrannt

Alarmierung der Feuerwehr Hagen am Montagmorgen: Vor einer Schule brennen hunderte Tageszeitungen.

Hagen. Unbekannte Täter haben in Hagen Zeitungsstapel mitgehen lassen und hunderte Zeitungen vor einer Schule verbrannt. Die Polizei ermittelt.

Ganze Stapel von Zeitungen haben bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Realschule in Hagen in Brand gesteckt. Der Hausmeister hatte gegen 6.40 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte war es dem Mann allerdings gelungen, den Brand mit einem Feuerlöscher selbst zu löschen.

Die Zeitungen – tagesaktuelle Ausgaben der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau – hatten die Täter offenbar an einer Bushaltestelle in der Nähe mitgehen lassen. Zahlreiche Abonnenten konnten am Morgen daher leider nicht beliefert werden.

Kriminalkommissariat ermittelt

Die Täter verwendeten offenbar eine brandbeschleunigende Flüssigkeit. Das Kriminalkommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.

