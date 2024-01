Die Polizei Hagen hat eine betrunkene Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen aus dem Verkehr gezogen.

Polizei Polizei Hagen: In Schlangenlinien vor Streifenwagen

Hagen Ausgerechnet vor einem Streifenwagen ist eine 66-Jährige in Hagen in Schlangenlinien hin- und hergefahren. Und das hat durchaus Gründe.

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen in Hagen eine 66-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Hagener Straße für eine Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten waren gegen 1.30 Uhr auf das Auto der Hagenerin aufmerksam geworden, da sie stellenweise mittig auf zwei Fahrspuren unterwegs war und in Schlangenlinien von der linken auf die rechte Spur fuhr. Die 66-Jährige war darüber hinaus deutlich zu schnell unterwegs und passierte eine rote Ampel.

Nachdem die Streifenwagenbesatzung den Hyundai gestoppt hatte, suchten sie das Gespräch mit der Fahrerin. Sie roch stark nach Alkohol und hatte augenscheinlich koordinativ Schwierigkeiten, ruhig stehenzubleiben. Die Hagenerin stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu - das Gerät zeigte über 2 Promille an.

Fahrverbot für 66-Jährige

In den polizeilichen Auskunftssystemen war zudem vermerkt, dass die Frau ein Fahrverbot hatte. Es besteht somit zusätzlich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die 66-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Einsatzkräfte stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen