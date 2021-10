Polizei Hagen informiert im Bauhaus über Einbrecher

Hagen. Im Baumarkt an der Eckeseyer Straße ist die Polizei Hagen am Freitag mit einem Infostand vertreten. Thema: Schutz vor Einbrechern.

Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür. Passend hierzu findet am kommenden Sonntag der Tag des Einbruchschutzes statt.

Hieran wird sich auch die Hagener Polizei mit einem Info-Stand beteiligen. Experten vom Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz geben allen interessierten Hagener Bürgern kostenlose Tipps zum effektiven Einbruchschutz an die Hand.

In der Metallwarenabteilung

Der Stand befindet sich am kommenden Freitag, 29. Oktober (also zwei Tage vor dem eigentlichen Tag des Einbruchschutzes), im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr in der Metallwarenabteilung des Baumarktes Bauhaus in der Eckeseyer Straße.

Die Hagener Polizei freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen und viele Fragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen