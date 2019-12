Polizei Hagen jagt Serienbrandstifter: 3000 Euro Belohnung

Die Polizei in Hagen geht jetzt endgültig davon aus, dass in Hagen-Vorhalle wieder der Serien-Brandstifter zugeschlagen hat: Die beiden Fahrzeuge, die in der Nacht zu Donnerstag abgebrannt sind, standen wieder in der Reichsbahnstraße. Es ist die eindeutige Handschrift, wie sie auch bei den Taten in den vergangenen Wochen hinterlassen wurde.

„Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass hier wieder der Serienbrandstifter zugeschlagen hat“, so Polizeisprecher Michael Siemes am Morgen. Beide Fahrzeuge standen etwa 30 Meter voneinander entfernt. In beiden Fällen konnte die Hagener Feuerwehr Schlimmeres verhindern. „Wir sind um kurz vor Mitternacht alarmiert worden“, so Michael Siemes. Bei den ausgebrannte Pkw handele es sich um einen VW und einen Dacia. „Wir haben beide sichergestellt und abschleppen lassen.“

Einer der Pkw stand so nah an einem Haus, dass auch ein Rollo und ein Fallrohr beschädigt wurden. „Die Feuerwehr hat auch vorsichtshalber in der Wohnung nachgeschaut, ob dort jemand zu schaden gekommen war“, so Michael Siemes. Und ebenfalls gefährlich: Der Kleintransporter hatte eine Gas-Anlage. Verletzt wurde aber in der Nacht glücklicherweise niemand.

Wie ernst die Ermittler die Serie nehmen, ist schon allein daran zu erkennen, dass nun eine Belohnung ausgesetzt worden ist: Die Kriminalpolizei lobt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise aus, die zu der Ergreifung des Täters führen. Zeugen können sich unter 02331/986-2066 bei der Polizei melden. Dass überhaupt eine Belohnung ausgesetzt wird, ist durchaus nicht alltäglich, die Gelder müssen extra vom Innenministerium genehmigt werden.

Zehn Brände in den vergangenen drei Monaten

Insgesamt zwölf Brandstiftungen gibt es damit nun seit Anfang September im Bereich Reichsbahnstraße/Revelstraße/Ophauser Straße in Vorhalle – und bei der Anwohnern wächst die Angst. Die Polizei war schon in den vergangenen Wochen mit verstärkten Kräften in Vorhalle im Einsatz gewesen – bislang allerdings ohne Erfolg. „Wir haben auch in der Nacht mehrere Personen im Umfeld kontrolliert und Personalien festgestellt“, so Polizeisprecher Siemes. „Die Kollegen müssen nun auswerten, ob es hier Zusammenhänge geben könnte.“

Einige Taten, die offensichtlich auf das Konto des Brandstifters gehen:

Am 24. November standen um kurz nach Mitternacht ein VW Touran und ein 3er BMW in Flammen. Ein 37-Jähriger Anwohner, der selbst Löschversuche unternommen hatte, erlitt eine Rauchvergiftung.

Schon Ende Oktober waren zwei Pkw in dem Bereich in Flammen aufgegangen. Auch hier sind sich die Ermittler sicher: Sie gehen auf das Konto des Serientäters.

Gleiches gilt für zwei Brände in der Nacht zum 27. September: Um kurz nach Mitternacht war erst ein Dixie-Klo in der Reichbahnstraße in Brand gesteckt worden.

Nur kurze Zeit später bemerkte eine Streifenwagenbesatzung nur wenige Häuser weiter in letzter Minute, dass der Vorderreifen eines Nissans brannte. Die Polizisten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen.

Auch in die Serie passt nach den Erkenntnissen der Ermittler ein Brand in der Revelstraße in der Nacht zum 14. Oktober: Der mit Holzpaletten beladene Aufbau eines Lkw ging auf einem Firmengelände in Flammen auf. Bei all den Taten hat sich inzwischen ein hoher Gesamtschaden angehäuft.