Polizei Hagen lässt sich von Autofahrer nicht täuschen

Auf diesem Abschnitt der Selbecker Straße in Hagen gilt Tempo 30.

Hagen. Ein Autofahrer ließ sich einen Führerschein aufs Handy schicken und wollte die Polizei Hagen hinters Licht führen. Das hätte er nicht tun sollen.

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Mittwochnachmittag in Eilpe einen 52-jährigen Autofahrer an, der fast 30 km/h zu schnell unterwegs und zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Es war gegen 17.20 Uh, als die Beamten sich für eine Geschwindigkeitskontrollen in der Selbecker Straße postiert hatten. Dabei wurden sie auf den Mann aus Hagen aufmerksam, der bei erlaubten 30 km/h fast doppelt so schnell fuhr.

Als sie den Mann nach seinem Führerschein fragten, gab er an, diesen nicht dabei zu haben, seine Frau könne ihm aber per Handy von zu Hause aus ein Foto des Dokuments schicken. Die Beamten stimmten zu, kurz darauf zeigte ihnen der Mann das versprochene Foto.

Mann durfte nicht weiterfahren

Mit ihrem geschulten Blick erkannten erkannten die Polizisten jedoch, dass zwischen den Daten des aufs Handy geschickten Führerscheins und den zuvor von dem Autofahrer gemachten Personaldaten Unstimmigkeiten bestanden. Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Mann überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Führerschein auf dem Foto seinem 52-jährigen Bruder gehörte.

Nachdem der Mann vergeblich versucht hatte, die Polizei hereinzulegen – falsche Angaben über die eigene Identität zu machen, stellt nach Auskunft der Polizei Hagen übrigens eine Ordnungswidrigkeit dar und keine Urkundenfälschung bzw. Straftat –, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

Da ihm der Wagen nicht gehörte, wurde gegen den Halter des Fahrzeuges eine gesonderte Strafanzeige gestellt, da sich ein Autobesitzer vor dem Verleihen seines Autos erkundigen muss, ob derjenige, dem er seinen Wagen zur Verfügung stellt, diesen überhaupt fahren darf.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

