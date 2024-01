Polizei Hagen: Mann auf offener Straße mit Pistole bedroht

Die Polizei Hagen sucht nach zwei Männern, die am frühen Donnerstagmorgen in Altenhagen einen 52-Jährigen mit einer Pistole bedroht haben.

Hagen Zwei Räuber bedrohen in Hagen einen Mann auf offener Straße mit einer Pistole und fordern Bargeld. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Zwei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen in Hagen versucht, einen 52-Jährigen auszurauben. Allerdings war dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt.

Gegen 3.45 Uhr erreichte die Polizei der Notruf. Der 52-Jährige gab an, Opfer eines versuchten schweren Raubes geworden zu sein. Er habe einen Freund besucht, sei in der Friedensstraße in Altenhagen auf dem Heimweg gewesen. In Höhe eines Discounters seien zwei ihm unbekannte Personen auf ihn zugekommen. Einer der Männer habe eine Pistole auf ihn gerichtet und die Herausgabe von Geld gefordert.

Täter auf der Flucht

Der 52-Jährige gab an, kein Geld bei sich zu haben. Daraufhin seien die Täter zügig in Richtung Alleestraße geflüchtet.

Eine Fahndung in der Umgebung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Die Männer konnten jeweils wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß. Sie trugen ein Tuch vor dem Mund. Einer der Männer hielt die Waffe, der andere eine Taschenlampe.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer Tel. 02331/9862066 um Zeugenhinweise.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen