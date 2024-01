Die Polizei Hagen hat einen Mann festgenommen, der an der Altenhagener Straße die Hose heruntergelassen hatte.

Polizei Polizei Hagen: Mann lässt an Straße die Hosen runter

Hagen Die Polizei Hagen hat einen Exhibitionisten in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte an einer Straße seine Hose heruntergezogen.

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag in Hagen einen 32-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der an der Straße seine Hose heruntergelassen und sich dem fließenden Verkehr zugewendet hatte.

Eine 26-jährige Frau beobachtete den Mann zwischen 12 und 12.30 Uhr aus dem Fenster ihres Büros in der Altenhagener Straße heraus. Sie alarmierte die Polizei, als sie erkannte, dass der 32-Jährige mehrfach die Hose herunterließ und sich mit entblößtem Unterkörper in Richtung der Straße drehte.

Strafverfahren gegen 32-Jährigen

Als die Beamten den Mann ansprachen, war dieser bekleidet. Wegen ohnehin vorliegender Haftgründe nahmen sie den 32-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlungen ein.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen