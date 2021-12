Polizei Hagen: Mehrere Autos an Weihnachten aufgebrochen

In Hagen sind an Weihnachten mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Hagen. Mehrere Autos sind in Hagen an Weihnachten aufgebrochen worden. Die Täter haben in Altenhagen zugeschlagen. Die Polizei bitte um Hinweise.

Böse Überraschung für Pkw-Besitzer am zweiten Weihnachtstag: Mehrerer Autos sind in Hagen aufgebrochen worden.

Ein 45-jähriger Mann hatte am Sonntagmorgen die Polizei angerufen, als er beim Spazierengehen in Altenhagen einen aufgebrochenen Pkw entdeckte. Kurz darauf konnten die Beamten in der Blumenstraße insgesamt vier Autos ausmachen, bei denen die Seitenscheiben eingeschlagen waren.

Täter durchwühlen die Autos

Alle Fahrzeuge waren durchwühlt und Gegenstände, die zuvor darin gelegen haben, verteilten sich auf dem Gehweg. Als möglicher Tatzeitraum konnte die Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20 und 08.20 Uhr ermittelt werden. Zu eventuellem Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02331-986 2066.

