Polizei Hagen: Nachwuchs hilft bei der Verhaftung

Zwei Kommissarsanwärter haben in Hagen geholfen, einen Schläger festzunehmen.

Hagen Zwei Kommissarsanwärter haben einem Polizisten in Hagen geholfen, einen Schläger zu fassen. Das sind die Details.

Noch sind sie gar keine „richtigen“ Polizisten: Aber zwei Kommissarsanwärter haben am Donnerstag in Hagen maßgeblich dazu beigetragen, dass ein 18-jähriger Schläger festgenommen werden konnte.

Der junge Mann hatte einem 38-Jährigen gegen 13 Uhr am Sparkassen-Karree ins Gesicht geschlagen. Anschließend rannte er davon. Mehrere Zeugen riefen die Polizei und konnten den Tatverdächtigen gut beschreiben.

Polizist bringt 18-Jährigen zu Boden

Eine Streifenwagenbesatzung erblickte ihn in der Straße Am Widey. Der 18-Jährige ergriff erneut die Flucht. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte den Fliehenden im Funckepark zu Boden ringen.

Die Situation nahmen zwei Polizisten in Ausbildung wahr, die in einem Auto zufällig vorbeifuhren. Sie stiegen sofort aus und halfen ihrem Kollegen. So konnten die Personalien des 18-Jährigen erfasst und eine Anzeige vorgelegt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen