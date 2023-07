Polizei Hagen packt bei Heroin-Deal auf offener Straße zu

Wehringhausen. Auf offener Straße beobachtet die Polizei Hagen einen Heroin-Deal und lässt die Handschellen klicken. Und das ist erst der Anfang.

Bei einem Drogendeal auf offener Straße in Wehringhausen hat am Dienstag die Polizei Hagen eingegriffen. Beamte des zivilen Einsatztrupps waren gegen 13.15 Uhr auf Streife in der Lange Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pelmkestraße beobachteten sie zwei Männer, von denen einer dem anderen sogenannte „Heroin-Bubbles“ übergab und dafür Bargeld kassierte.

Flucht vereitelt

Aufgrund dieses Deals kontrollierten die Kripobeamten die beiden 49- und 50-jährigen Männer. Der 50-Jährige, der die Drogen zuvor in Empfang genommen hatte, versuchte sich der Überprüfung durch Flucht mit seinem Fahrrad zu entziehen. Dies scheiterte jedoch, und die Beamten legten ihm Handschellen an.

Bei dem 49-jährigen Verkäufer des Rauschgiftes fanden die Polizisten unter anderem einen vierstelligen Geldbetrag. Im Anschluss durchsuchten die Zivilbeamten seine Wohnung und fanden darin eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und weitere Heroin-Bubbles. Sie beschlagnahmten das Bargeld und die Drogen. Die Kripo ermittelt nun wegen des illegalen Handels mit Heroin.

+++ Auch lesenswert: Hasper Krankenhaus löst den Pflegenotstand in Indien +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen