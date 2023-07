Polizei Hagen: Pkw prallt vor dem Bahnhof gegen einen Baum

Spektakulärer Unfall: Der Fahrer dieses Golfs hat in Hagen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt.

Hagen. Ein Fahrer hat am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof in Hagen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallt gegen einen Baum.

Schwerer Unfall am Hagener Hauptbahnhof am Mittwoch: Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Haspe. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte auf dem Mittelstreifen zunächst gegen ein Verkehrsschild und einen Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

