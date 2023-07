Polizei Hagen: Polizisten ziehen Drogen-Fahrer aus Verkehr

Polizisten haben in Hagen einen Drogenfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Hagen. Die Polizei Hagen hat an diesem Wochenende gleich drei Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen. Einem droht nun weiterer Ärger.

Die Polizei Hagen hat am Wochenende gleich zwei Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 3.06 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw auf der Eckeseyer Straße beobachtet. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle.

Polizei nimmt Blutproben

Bei dem 30-jährigen Fahrer begründete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben, und es wurde eine Anzeige erstattet.

Ein 26-Jähriger wurde von der Polizei am Samstagnachmittag um 16.20 Uhr an der Straße Am Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Überprüfung begründete sich auch bei ihm der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Anzeige gegen ihn erstattet.

Mit Handy am Steuer und unter Drogen

Bereits am Freitagnachmittag haben Polizisten an der Iserlohner Straße einen 45-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er hatte zuvor während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzt. Bei der Überprüfung begründete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige wegen Handynutzung und Drogeneinfluss während der Fahrt vor.

