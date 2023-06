Polizei Hagen: Radfahrer unter Drogen hat Glück bei Unfall

Hagen. Ein betrunkener Radfahrer, der Drogen konsumiert hat, ist in Hagen in einen Unfall verwickelt. Warum der 53-Jähriges am Ende großes Glück hat.

Ein betrunkener Radfahrer, der obendrein reichlich Drogen konsumiert hatte, hat bei einem Unfall in Hagen reichlich Glück.

Der 53-Jährige war am Mittwochmittag mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Berliner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Rehstraße prallte der Fahrradfahrer gegen eine Straßenlaterne, verlor die Kontrolle und rollte weiter auf die Straße, wo er gegen einen wartenden Pkw fuhr.

Reichlick Alkohol getrunken

Die 42-jährige Fahrzeugführerin stand mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen vor einer roten Ampel. Zum Glück für den Fahrradfahrer stand der Verkehr, ansonsten hätte sich dieser wahrscheinlich schwer verletzt.

+++ Lesen Sie auch: Wildschweine belagern Park auf Emst +++

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer nicht nur reichlich Alkohol, sondern auch Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe angeordnet und durch einen Arzt auf der Wache entnommen. Anschließend wurde der Fahrradfahrer mit dem Hinweis entlassen, keine Fahrzeuge jeglicher Art zu führen, bis der Alkohol und die Rückstände der Betäubungsmittel gänzlich abgebaut sind.

3000 Euro Sachschaden

An dem Fahrrad des Hageners konnten diverse Kratzer festgestellt werden, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro im Bereich des Kotflügels und der Motorhaube. Bis auf den Einstich durch die Blutprobe – so die Polizei – blieb der Fahrradfahrer unverletzt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen