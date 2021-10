Polizei Hagen rettet Katze aus einem Kellerschacht

Altenhagen. Mit Hilfe der Polizei Hagen kann eine Katze in Altenhagen aus einem Kellerschacht gerettet werden.

Eine hilflose Katze hat die Hagener Polizei am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr in Altenhagen gerettet. Das Tier war offensichtlich in einen Kellerschacht an der Altenhagener Straße geraten und schaffte es nicht allein, aus diesem zu entkommen. Zwei Polizistinnen kümmerten sich um das Tier. Sie stiegen in den Schacht und trugen die Katze danach in den Streifenwagen. Anschließend brachten sie sie in ein Tierheim. Die Katze trug kein Halsband. Besitzer können sich beim Hagener Tierheim melden: 406661.

