Polizei Hagen: SEK überwindet psychisch kranken Mann

Großeinsatz in der Martin-Luther-Straße in Hagen: Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigt einen psychisch kranken Mann.

Hagen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat in Hagen einen Mann in seiner Wohnung überwältigt. Die Hintergründe des Einsatzes.

Kräfte eine Spezialeinsatzkommandos der Polizei Hagen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Martin-Luther-Straße einen offenbar psychisch stark angeschlagenen Mann in seiner Wohnung überwältigt. Er wurde in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik gebracht.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei über längere Zeit hinweg in seiner Wohnung randaliert. Es habe die Gefahr bestanden, dass er entweder sich selbst oder aber andere Menschen verletzt.

SEK dringt in Wohnung ein

Die Polizei Hagen ist in der Martin-Luther-Straße im Einsatz. Foto: Alex Talash

Aufgrund der unklaren Lage entschlossen sich die Beamten vor Ort, besser ausgerüstete Kollegen des SEK zu dem Einsatz hinzuzurufen. Diesen gelang es schließlich, in die Wohnung einzudringen und den Mann zu überwältigen.

