Polizei Hagen: Seniorin erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Eine 72-jährige aus Hagen hat Einbrecher in ihrer Wohnung auf frischer Tat ertappt.

Hagen. Eine 72-Jährige hat in Hagen zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen und hat eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Es war ein Riesenschreck für eine 72-Jährige aus Hagen: Die Seniorin hat am Samstagnachmittag Einbrecher in ihrer Wohnung auf frischer Tat ertappt.

Am Mittag hatte sie ihre Wohnung in der Lohestraße nur kurz verlassen. Als sie gegen 15.20 Uhr ihre Wohnungstür aufschloss, bemerkte sie zunächst im Flur mehrere offenstehende Schubladen. Plötzlich entdeckte sie einen fremden Mann in ihrem Wohnzimmer auf.

Einbrecher rennt aus dem Schlafzimmer

Im Anschluss bemerkte die verdutze Frau einen weiteren Mann, der aus ihrem Schlafzimmer rannte. Beide Einbrecher flüchteten daraufhin über die Terrasse in den Garten. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Männer nicht mehr antreffen.

Ein Täter wird als 172 bis 175 cm groß beschrieben und hatte eine normale Statur. Er soll eine „sehr dunkle“ Hautfarbe gehabt habe. Der Mann trug eine dunkelgrüne Bomberjacke und eine dunkelgraue Jacke. Zudem trug er eine graue bzw. beige Kappe und hatte kurze schwarze Haare.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Der zweite Täter soll 180 cm groß gewesen sein und war sehr ähnlich wie sein Komplize bekleidet. Er soll ebenfalls eine „sehr dunkle“ Hautfarbe gehabt haben.

+++ Lesen Sie auch: Grundstücke für Familie in Hohenlimburg +++

Ein Nachbar gab gegenüber der Polizei an, dass ihm kurz nach der Tat ein Mann aufgefallen ist, der sehr schnell zu einem Kleinwagen gerannt und damit weggefahren ist. Es soll sich hierbei möglicherweise um einen Renault Clio gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter der 02331/986 2066 erbeten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen