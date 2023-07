Polizei Hagen stoppt rasante Irrfahrt mit Gefahrgut im Auto

Hagen. Ein Autofahrer aus Wuppertal hat am Donnerstagabend die Polizei in Hagen in Atem gehalten. Der Fahrer hatte eine ungewöhnliche Fracht an Bord.

Ein einschlägig bekannten jungen Mann aus Wuppertal hat die Polizei am späten Donnerstagabend nach einer Verfolgungsfahrt in Hagen-Eckesey gestoppt.

Die Beamten gaben dem Fahrer, der aus Haspe kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war, etwa 300 Meter vor der Bahnhofshinterfahrung Anhaltesignale. Der 19-jährige Fahrzeugführer ignorierte diese jedoch und setzte seinen Weg unbeirrt fort. Hierbei gefährdete er durch seine Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer. Der 19-Jährige überfuhr mehrere rote Ampeln, fuhr in den Gegenverkehr und auch über Busspuren und Fahrradstreifen. Zudem überholte er während seiner Flucht mehrere Fahrzeuge. Auf Höhe des Bergischen Rings/Wehringhauser Straße überschritt er das 30er-Tempolimit mit 70 km/h.

Widersprüchliche Aussagen

Mithilfe eines zweiten Streifenwagens konnte die Verfolgungsfahrt gegen 22.45 Uhr nach etwa zwei Minuten schließlich auf der Eckeseyer Straße beendet werden. In dem Mercedes befanden sich ungesicherte Gasflaschen, deren Herkunft noch unklar ist. Der 17-jährige Beifahrer gab an, dass er diese mit dem 19-Jährigen in Wuppertal entwendet hatte. Der Fahrzeugführer behauptete wiederum, dass er von anderen Personen gezwungen worden sei, diese nach Hagen zu transportieren.

Es stellte sich letztlich heraus, dass der 19-Jährige über keine gültigen Führerschein verfügt. Entsprechend folgten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens sowie Diebstahls. Darüber hinaus erhielt der Wuppertaler eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Gefahrengutbeförderungsgesetz. Die Ermittlungen dauern aber auch noch an.

+++ Auch lesenswert: Salamander ist zu – das wird aus den Schuhläden in Hagen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen