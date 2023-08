Bei einer Streifenfahrt wird die Polizei auf eine Schlägerei am Straßenrand aufmerksam.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Polizei Hagen stoppt Schlägerei mit Pfefferspray

Hagen-Mitte. Bei einer Schlägerei am Straßenrand muss die Polizei Hagen Pfefferspray einsetzen.

Mit Pfefferspray hat die Polizei Hagen am Wochenende eine Schlägerei auf offener Straße beendet. Die Beamten fuhren in der Nacht zum Samstag gegen 5 Uhr während ihrer Streifenfahrt über die Mittelstraße. In Höhe einer Kneipe fiel ihnen eine Männergruppe auf. Die Personen rangelten und schlugen unkontrolliert aufeinander ein.

Haudegen bleiben unverletzt

Um die Auseinandersetzung zu stoppen, setzten die Beamten Pfefferspray gegen die Gruppe ein. Dies zeigte sofort Wirkung und die Männer beendeten die Angriffe. Niemand aus der Gruppe – alle blieben unverletzt – wollte sich zum Sachverhalt äußern. Die Beamten nahmen dennoch die Personalien der 18 bis 24 Jahre alten Männer auf und erstatteten Strafanzeige.

+++ Auch lesenswert: Ist das Kunst? – Hagen platziert ein Dixi-Klo vor dem Museumseingang +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen