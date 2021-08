Polizei Hagen sucht Zeugen für einen Baustellen-Diebstahl

Halden. Gewichtige Beute haben Baustellen-Diebe in Hagen-Halden gemacht. Wer hat die Täter beobachtet?

Auf einer Baustelle unterhalb der Autobahnbrücke der A 46 an der Berchumer Straße in Hagen-Halden haben Unbekannte unter anderem Akkus aus zwei Baustellenampeln gestohlen. Ein 35-Jähriger hatte bemerkt, dass nach dem Wochenende Arbeitsutensilien fehlten. Die Akkus der Ampelanlagen hatten sich jeweils in einer mit Vorhängeschlössern gesicherten Blechkiste befunden. Die Schlösser wurden aufgebrochen und fehlten am Montag komplett.

Abtransport mit einem Fahrzeug

Zudem wurden auf der Baustelle vier jeweils drei Meter lange Metallstützen gestohlen. Die gesamte Beute ist derart schwer, dass zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug erforderlich gewesen sein muss. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag und Montag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 986 2066.

