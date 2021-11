Polizei Hagen sucht Zeugen für räuberischen Diebstahl

Wehringhausen. Im Aldi-Discounter an der Wehringhauser Straße ist es am Montag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wer hat was gesehen?

Im Aldi-Discounter an der Wehringhauser Straße ist am Montag zu einem räuberischen Ladendiebstahl gekommen. Gegen 16.40 Uhr hielten sich dort zwei Männer im Bereich einer geschlossenen Kasse auf und steckten Zigarettenschachteln in einen Rucksack. Als sich ihnen eine Mitarbeiterin näherte, versuchten sie durch die Eingangstür zu fliehen. Die 56-jährige Frau stellte sich beiden in den Weg und hielt einen der Männer am Arm fest. Dieser riss sich jedoch von ihr los und verletzte sie dabei leicht. Der Ganove flüchtete im Anschluss in Richtung Wehringhauser Straße.

Sein Komplize versuchte ebenfalls an der Frau vorbeizukommen. In der Zwischenzeit hatte eine Kollegin jedoch die elektronische Ausgangstür verschlossen. Der Unbekannte trat daraufhin mehrfach mit voller Kraft gegen die Scheibe und öffnete diese letztlich mit Gewalt. Er rannte anschließend über den Parkplatz in Richtung Minervastraße. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die Täterbeschreibung

Die Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann war etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er war mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Sein Begleiter war zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter und von kräftiger Statur mit Bauchansatz. Seine Haare waren dunkel, gegelt und zurückgekämmt. Er trug eine schwarze Winterjacke in sportlicher Optik, eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Rucksack. Die Polizei Hagen um Hinweise unter 986 2066.

