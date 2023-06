Polizei Hagen sucht Zeugen nach Einbruch in Büro in der City

Hagen-Mitte. Die Einbrecher schlagen ein Fenster ein und gelangen so ins Büro in der Hagener Innenstadt. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Einbruch in ein Büro in der Hagener Innenstadt. In den frühen Morgenstunden stiegen am Donnerstag offenbar Einbrecher in ein Büro in der Hochstraße in Hagen ein.

Eine 64-Jährige stellte gegen 7.15 Uhr fest, dass ein Fenster in der Wohnung eingeschlagen wurde und offen stand. Es waren zudem Schubladen durchwühlt worden, Angaben zu möglichem Diebesgut konnte sie nicht machen.

Zeuge hört Poltern und beobachtet verdächtige Person

Ein Zeuge, der über dem Büro wohnt, konnte ergänzen, dass er zwischen 4 und 5 Uhr morgens ein lautes Poltern gehört hatte. Der 71-Jährige habe aus dem Fenster geschaut und auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg eine verdächtige Person wahrgenommen.

Die Person, die eine Arbeitshose mit gelben Streifen trug, habe sich zu einem in der Goldbergstraße geparkten schwarzen BMW (Limousine) bewegt und sei anschließend in Richtung Bergischer Ring gefahren.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02331/9862066 bei der Polizei Hagen zu melden.

