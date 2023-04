Polizei Hagen sucht Zeugen: Unbekannte stehlen E-Bike

Hagen. Unbekannte haben in Hagen ein teures E-Bike mitgehen lassen. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Dreiste Diebe haben in Hagen ein wertvolles E-Bike mitgehen lassen. Das Fahrrad war in der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 7.40 Uhr, an der Straße in der Welle abgestellt und mit einem Schloss an einer Metallverankerung befestigt.

+++ Lesen Sie auch: Zwei Engel retten in Hagen ein Menschenleben +++

Als der Besitzer am Freitagmorgen sein Pedelec nutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte das Fahrrad entwendet hatten. Es handelt sich um ein sandfarbenes Pedelec der Marke Ghost im Wert von 2700 Euro.

Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Fahrrades machen? Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer Tel. 02331/9862066 zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen